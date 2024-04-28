Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байдена предупредили о последствиях возможного запрета TikTok в США

Bloomberg: Байден лишится поддержки молодых избирателей при запрете TikTok

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Решение президента США Джо Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что при таком развитии событий действующего главу государства ждет «катастрофа» на выборах. По мнению журналистов, запрет TikTok спровоцирует молодых избирателей голосовать за бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Авторы статьи привели в пример нескольких влиятельных блогеров, которые в прошлом поддерживали Байдена и изменили свое к нему отношение из-за упомянутого законопроекта. В частности, тиктокер Ава Санне обвинила президента в непонимании важности социальных сетей для молодого поколения.

В апреле Байден подписал законопроект, который может привести к запрету TikTok на территории страны. Как следует из документа, ограничения вступят в силу, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес в США в течение 270 дней.

Позже ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она рассказала, что Вашингтон не стремится к полному запрету платформы и лишь хочет добиться ее продажи американским предпринимателям.

Ранее Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok, пообещав не танцевать.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами