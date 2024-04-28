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Россиянин за неделю перевел мошенникам 13 млн рублей

В Забайкалье мужчина лишился 13 млн рублей после общения с мошенниками

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Ilya Naymushin/Reuters

В Забайкальском крае мошенники выманили у россиянина 13 млн рублей и заставили мужчину оформить несколько микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

39-летнему жителю Читы поступил звонок якобы от его мобильного оператора, неизвестная сообщила, что ему необходимо подтвердить номер на портале «Госуслуги» и попросила назвать код из смс-сообщения. Спустя несколько минут мужчина получил сообщение, что в его профиль совершен вход с неизвестного устройства.

В смс были указаны контакты «службы безопасности». Сделав звонок, «специалист информационной поддержки» подтвердил неправомерность входа и для предотвращения незаконных операций переключил на специалиста Центрального банка. К тому моменту на телефон пришло уже несколько сообщений от различных микрофинансовых организаций о выдаче займов на различные суммы.

Злоумышленники убедили читинца закрыть все действующие счета и перевести накопления на «резервный счет». В течение восьми дней россиянин отдал аферистам более 13 млн рублей. Только после блокировки счетов одним из банков и предупреждения системы безопасности о хакерских атаках, потерпевший решил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее экскаваторщик из Бурятии отдал мошенникам пять млн рублей.

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