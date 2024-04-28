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Эксперт раскрыл особенность «нового самолета Судного дня» США

Эксперт Леонков: новый самолет Судного дня США будет работать без GPS

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Charles Rex Arbogast/AP

США, создавая новый «самолет Судного дня», стремятся добиться получения воздушного судна, которое может функционировать без сигнала GPS и в условиях выведенных из строя спутников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, на данном этапе Соединенные Штаты хотят заменить систему глобальной разведки, где ведущую роль играют БПЛА Global Hawk и самолеты JSTARS на воздушно-космическую систему разведки. Главную роль в рамках этой системы, сообщил эксперт, будут играть спутники Starshield производства SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

«Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», - подчеркнул Леонков.

27 апреля сообщалось, что Соединенные Штаты заключили контракт на сумму $13 млрд с американским авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation с целью разработки нового «самолета Судного дня» для американских лидеров.

Ранее Flightradar24 зафиксировал «самолет Судного дня» США в Вильнюсе.

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