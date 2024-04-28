В Нидерландах указали на сложность защиты от «Сармата»

Правительство Нидерландов заявило о сложности обороны от ракет «Сармат» Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление подписали премьер-министр страны Марк Рютте, министр обороны Кайса Оллонгрен и глава МИД страны Ханке Брюинс Слот, передает «Лента.ру».

Заявление стало ответом на парламентский запрос членов парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген о рисках ядерной войны с Россией.

«Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом?» — говорилось в запросе.

В ответ в правительстве Нидерландов заявили, что защита от стратегических ядерных систем, в том числе «Сатана II» (так на западе называют «Сармат»), очень сложна, однако НАТО стремится добиться того, чтобы они никогда не были применены.

«Основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии. В конечном счете, сдерживание является лучшей защитой для Североатлантического союза, а следовательно, и для Нидерландов», — подчеркивается в документе.

До этого сообщалось, что ракета «Сармат» может уничтожить несколько целей на Земле одновременно. Британские журналисты отмечали, что ракетный комплекс может преодолевать расстояния от 10 до 18 тысяч километров, что покрывает всю территорию Европы и большую территорию США.

Ранее министр обороны Нидерландов заявил о возможном поражении Украины от России.