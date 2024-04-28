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Володин рассказал, к чему привела антироссийская политика Финляндии

Володин: Финляндия опустила железный занавес, что привело к стагнации экономики

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Антироссийская политика Финляндии дорого обходится государству, поскольку завязанный на туристическом потоке между странами бизнес закрывается в приграничных с Россией регионах, Хельсинки уже просят денег у ЕС на поддержку областей, граничащих с РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Антироссийская политика дорого обходится Финляндии… Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам», — подчеркнул он, отметив, что власти Финляндии сами опустили «железный занавес» на границе с Россией, что привело к стагнации экономического развития государства.

К примеру, обратил внимание Володин, финский муниципалитет Виролахти, который находится недалеко от границы с РФ, власти планируют объединить с городом Хамина в том же регионе на фоне ухудшения экономической ситуации, когда туристический поток снизился, а бизнес, как следствие, закрылся.

По словам спикера Госдумы, такое развитие ситуации в Финляндии является следствием ее вступления в НАТО и потери государством суверенитета.

До это в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории Финляндии, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

Ранее финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ.

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