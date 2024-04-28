В Николаеве поврежден объект теплогенерации

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении объекта теплогенерации в столице региона. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили Судоремонтный завод и отель с наемниками в Николаеве.

По его словам, жители Николаева сообщают о взрывах в стороне предприятия, где жили и тренировались морпехи, а также осуществлялась сборка водных беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.