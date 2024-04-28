WP узнала, что Зеленский мог намеренно занизить потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский занизил потери армии страны в ходе вооруженного конфликта с РФ, чтобы не отпугивать мобилизуемых граждан. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского депутата.

«Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации», — говорится в материале.

По информации журналистов, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку бойцов и значительно уступают российским войскам в огневой мощи. В связи с этим Киев вряд ли может рассчитывать на контрнаступление в текущем году, уточнили авторы материала.

25 февраля Зеленский заявил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) украинские войска потеряли всего 31 тыс. солдат. При этом глава государства отказался раскрывать, сколько человек были ранены и пропали без вести в ходе боевых действий.

23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с момента эскалации конфликта ВСУ потеряли около 500 тыс. военнослужащих. По его словам, украинские бойцы не смогли достичь поставленных целей в ходе контрнаступления в 2023 году.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал обострение ситуации на поле боя.