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В Челябинской области 14-летняя школьница сорвалась со скалы

В Челябинской области школьница, объявленная в розыск, сорвалась со скалы

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Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

В Челябинской области завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы, девочка сорвалась со скалы на Айских притесах. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

По данным спасателей, пропавшая 26 апреля школьница из Сатки обнаружена в реке Ай. По предварительной информации девочка сорвалась со стометровой скалы на Айских притесах, спасти ее не удалось.

Чтобы добраться до ребенка спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Как школьница оказалась на скалах предстоит установить следователям регионального СК. Назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

До этого сообщалось, что туристка упала в кратер вулкана из-за длинной юбки. Путешественница из Китая вместе с группой туристов и супругом поднялась к кратеру вулкана Иджен. Туристы планировали посмотреть закат, муж китаянки фотографировал супругу на краю кратера, в какой-то момент девушка зацепилась длинной юбкой за камни и сорвалась вниз с высоты 250 метров. На место были вызваны медики, спасательная операция длилась почти два часа, врачи не смогли помочь пострадавшей.

Ранее туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы.

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