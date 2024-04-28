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Каратист отбился от нападения двух медведей

Daily Star: в Японии каратист сумел отбиться от нападения двух медведей

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NHK

Житель японского города Наеро сумел отбиться от нападения двух медведей, когда прогуливался возле водопадов на острове Хоккайдо. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел на острове Хоккайдо, 50-летний Масато Фукуда совершал прогулку по туристической тропе возле водопадов, когда на него набросились два медведя. Мужчина долгое время занимался боевыми искусствами и сумел дать отпор хищникам, одному из медведей он нанес сильный удар по морде, звери отступили.

«Мне просто повезло. Так получилось, что медведь убежал, и я спасся», — рассказал Фукуда.

До этого сообщалось, что на юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Семейная пара из Шотландии путешествовала на машине, они заметили на обочине дороги несколько медведей. Пенсионеры остановились, женщина решила сделать несколько снимков. Один из хищников подошел к авто, встал передними лапами на дверь и вцепился женщине в руку. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее крокодил напал на ветеринара, который осматривал ему зубы, и едва не откусил мужчине голову.

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