Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил факт ночной атаки беспилотников на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, инцидент произошел около 03:40 — три дрона рухнули в районе нефтебазы в городе Людиново. По факту случившегося проводят проверку.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Шапша.

До этого Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами. По данным ведомства, девять беспилотников были сбиты над Брянской, три — над Курской областью, два — над Белгородской и три — над Калужской областью. Все дроны относились к самолетному типу.

27 апреля ТАСС рассказало об атаке беспилотника на машину со священниками, направлявшимися в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром в ДНР. Дрон упал в нескольких метрах от храма.

Ранее стало известно об атаке почти 70 дронов на Кубань.