Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

Производитель сухого льда заявил, что к гибели людей на празднике московского блогера Екатерины Диденко привело нарушение правил работы с веществом, сообщает издание «Подъём».

Руководитель корпоративных коммуникаций завода по производству сухого льда Олег Уланов рассказал, что сухой лед является концентрированным углекислым газом.

«Вот эти 20 с лишним кг были выброшены в воду и за счет разницы температур возникло мгновенное испарение. Огромный объем углекислого газа поднялся из бассейна и вытеснил воздух к потолку. И люди потеряли сознание из-за того, что не хватило воздуха» , — сказал он.

Представитель завода отметил, что это было не отравление, а удушье. Объем брошенного в воду льда он назвал очень большим.

«Но 25 кг – это очень много. Такими объёмами вообще не шутят», — завил он.

На мероприятии находились 18 человек. Три человека погибли, включая мужа блогера.

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