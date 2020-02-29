Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Российские моряки, задержанные в 2019 году по подозрению в контрабанде кокаина в Кабо-Верде, признаны виновными и приговорены к лишению свободы. Об этом сообщает Reuters.

Капитан судна Сергей Котловский приговорен к 12 годам тюрьмы за международный оборот наркотиков, остальные члены команды корабля получили по 10 лет лишения свободы за то же преступление. Отмечается, что моряки были оправданы по обвинению в преступном объединении.

В ходе суда капитан корабля заявил, что был вынужден взять наркотики на борт судна по требованию владельца корабля. Он отметил, что члены команды не знали о незаконном грузе.

1 февраля 2019 года одиннадцать российских моряков были задержаны в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонн кокаина.

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