68% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.

Данные социологического исследования публикует в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил провести голосование в среду, 22 апреля. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей.

Так, 68% респондентов в ходе исследования выступили в пользу того, чтобы 22 апреля был выходным.

Кроме того, готовы прийти на избирательные участки для голосования 64% участников опроса, точно придут 31%, не собираются участвовать ровно четверть.