68% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции
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Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.
Данные социологического исследования публикует в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Ранее сенатор Андрей Клишас предложил провести голосование в среду, 22 апреля. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей.
Так, 68% респондентов в ходе исследования выступили в пользу того, чтобы 22 апреля был выходным.
Кроме того, готовы прийти на избирательные участки для голосования 64% участников опроса, точно придут 31%, не собираются участвовать ровно четверть.