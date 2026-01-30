Размер шрифта
Глава Кузбасса призвал воздержаться от выводов по интернату в Прокопьевске

Глава Кузбасса Середюк призвал не делать выводов по интернату на время следствия
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Кузбасса Илья Середюк призвал на время следствия воздержаться от выводов по ситуации в интернате в Прокопьевске, девяти пациентов которого не стало в январе. Его слова приводит РИА Новости.

«Просил бы и докладчика, и присутствующих, кто будет брать слово, воздержаться пока от выводов, потому что следствие ведется», — сказал он в ходе заседания общественного совета по ситуации в Прокопьевском психоневрологическом диспансере.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, пациентов интерната кормили едой из гнилых продуктов, в учреждении царила антисанитария, над людьми издевались, а пенсии постояльцев похищали.

Ранее появились подробности о содержании в интернате в Прокопьевске.
 
