Сенат США договорился о финансировании правительства

Сенат США согласовал продвижение пакета мер по финансированию федерального правительства на фоне угрозы шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Достигнутая договоренность предусматривает вывод законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ) из общего пакета бюджетных документов, охватывающих работу других ведомств. Финансирование предлагается продлить на две недели.

До этого сообщалось, что законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Также стало известно, что Белый дом и лидеры сената конгресса Соединенных Штатов приблизились к соглашению, которое, возможно, позволит избежать приостановки работы правительства, стороны согласовывают разногласия перед крайним сроком, истекающим 30 января.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.