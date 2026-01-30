Размер шрифта
Сенат США договорился о финансировании правительства

CBS: сенат США согласовал финансирование правительства на фоне угрозы шатдауна
J. Scott Applewhite/AP

Сенат США согласовал продвижение пакета мер по финансированию федерального правительства на фоне угрозы шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Достигнутая договоренность предусматривает вывод законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ) из общего пакета бюджетных документов, охватывающих работу других ведомств. Финансирование предлагается продлить на две недели.

До этого сообщалось, что законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Также стало известно, что Белый дом и лидеры сената конгресса Соединенных Штатов приблизились к соглашению, которое, возможно, позволит избежать приостановки работы правительства, стороны согласовывают разногласия перед крайним сроком, истекающим 30 января.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.
 
