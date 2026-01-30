Германия действиями по заморозке суверенных активов, национализации предприятий Российской Федерации дискредитировал свою репутацию «честного брокера». Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Дипломат отметил, что в Германии заморожены активы России на сумму около €3,42 млрд, а совсем недавно германское руководство активно продвигало идею их использования для беспроцентного «репарационного кредита» для помощи Украине, но «без вмешательства в права собственности».

Кроме того, ущемляются интересы крупного российского бизнеса, добавил Любинский. Он напомнил, что предприятие Gazprom Germania GmbH национализировано, а в отношении активов «Роснефти» в Германии властями страны введено внешнее управление.

Любинский также заявил, что Германия игнорирует соображения экономической целесообразности, несмотря на «обратный» эффект от антироссийских санкций.

Ранее была названа сумма заблокированных в ЕС активов Банка России.