Дети на тюбинге протаранили и помяли машину во Владивостоке

Mash: во Владивостоке дети на тюбинге протаранили и помяли машину
Во Владивостоке двое детей помяли автомобиль, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на склоне возле дома на улице Североморской, где малолетние катались на тюбинге. Во время одного из спусков они протаранили машину, которая находилась на стоянке напротив импровизированной горки, помяли ее.

В результате случившегося машина получила повреждения, теперь ей требуется ремонт. Пострадали ли дети во время инцидента, неизвестно.

До этого в Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге. Теперь школьник проходит лечение в отделении нейрохирургии и находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее оренбургский школьник сломал позвоночник, катаясь на тюбинге.
 
