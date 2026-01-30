«Не хвастается солд-аутами»: у Бориса Гребенщикова резко сократился доход в Европе

«Абзац»: Борис Гребенщиков сократил гастрольный тур с 12 до 5 городов в Европе

География тура лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) (БГ) будет скромнее в 2026 году в сравнении с предыдущими сериями выступлений музыканта за рубежом. Об этом заявляет издание «Абзац».

В феврале у Гребенщикова запланированы выступления в четырех городах Польши и одно — в Берлине. И, как отмечают эксперты, при полном аншлаге выручка от предстоящих концертов может достичь 4,9 млн рублей.

«Однако сегодня редкий бродячий артист способен похвастаться солд-аутами», — сказано в статье.

СМИ напоминает, что в прошлом году БГ провел гастрольный тур по 12 городам, а средний гонорар за одно выступление оценивался в 1 млн рублей. «Абзац» не исключает, что причиной падения выступлений в 2026-м стало то, что на данный момент меньше «организаторов, желающих пригласить уже давно не собирающего полные залы певца».

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

