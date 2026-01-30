Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

«Не хвастается солд-аутами»: у Бориса Гребенщикова резко сократился доход в Европе

«Абзац»: Борис Гребенщиков сократил гастрольный тур с 12 до 5 городов в Европе
Алексей Даничев/РИА Новости

География тура лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) (БГ) будет скромнее в 2026 году в сравнении с предыдущими сериями выступлений музыканта за рубежом. Об этом заявляет издание «Абзац».

В феврале у Гребенщикова запланированы выступления в четырех городах Польши и одно — в Берлине. И, как отмечают эксперты, при полном аншлаге выручка от предстоящих концертов может достичь 4,9 млн рублей.

«Однако сегодня редкий бродячий артист способен похвастаться солд-аутами», — сказано в статье.

СМИ напоминает, что в прошлом году БГ провел гастрольный тур по 12 городам, а средний гонорар за одно выступление оценивался в 1 млн рублей. «Абзац» не исключает, что причиной падения выступлений в 2026-м стало то, что на данный момент меньше «организаторов, желающих пригласить уже давно не собирающего полные залы певца».

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее сообщалось, что пенсия Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) может превышать 70 тыс. рублей.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!