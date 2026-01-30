В Минтрансе РФ ответили на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу

Российские авиакомпании в декабре прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса. Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве рассказали, что возобновление рейсов после сообщений об открытии неба страны со стороны США не планируется.

29 января президент США Дональд Трамп анонсировал открытие воздушного пространства над Венесуэлой для коммерческой авиации. По мнению главы Белого дома, американские граждане в скором времени смогут летать в страну и будут находиться там в безопасности.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы произошли в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя Соединенные Штаты.

Ранее в администрации Трампа рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.