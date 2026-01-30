Жителям Петербурга объяснили проверку телефонов в метро

Проверка в метрополитене Санкт-Петербурга телефонов обусловлена повышенными мерами безопасности. Об этом сообщил во время прямой линии вице-губернатор города Кирилл Поляков, передает ТАСС.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности <...> Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему пассажирам начали объявлять об обязанности по требованию предъявлять сотрудникам метрополитена включенные смартфоны, даже если оплата была произведена по карте.

Вице-губернатор призвал местных жителей и гостей города отнестись к нововведению с пониманием. Поляков отметил, что при указанной проверке пассажиры не обязаны снимать блокировку телефона.

В декабре глава МЧС России Александр Куренков заявил, что объекты российского метрополитена были и остаются готовыми к выполнению мероприятий по защите населения от возможных опасностей при их возникновении.

Ранее в московском метро мужчина взорвал страйкбольную гранату.