Каллас пообещала поумнеть

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Об этом политик сообщила на пресс-конференции после встречи министров ЕС.

«Список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов <...> когда я закончу <...> я стану очень умной», — отметила Каллас, отреагировав на предложение одного из журналистов подарить ей книгу об истории Сирии.

До этого Каллас заявила, что текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать. Politico писало, что подобный шуточный комментарий со стороны Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента. Это произошло после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, при этом отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый».

Ранее глава РФПИ Дмитриев назвал Каллас глупой.