Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Каллас пообещала поумнеть

Кая Каллас заявила, что прочитает много книг и станет умной
Liesa Johannssen/Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Об этом политик сообщила на пресс-конференции после встречи министров ЕС.

«Список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов <...> когда я закончу <...> я стану очень умной», — отметила Каллас, отреагировав на предложение одного из журналистов подарить ей книгу об истории Сирии.

До этого Каллас заявила, что текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать. Politico писало, что подобный шуточный комментарий со стороны Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента. Это произошло после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, при этом отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый».

Ранее глава РФПИ Дмитриев назвал Каллас глупой.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!