Стало известно о риске начала нового конфликта из-за Украины

Генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят предупредил о риске начала нового конфликта из-за Украины. Трансляция велась в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch.

«Риск, что может возникнуть война из-за Украины, очень велик. В последнее время это риск постоянно возрастает», — считает офицер.

Куят призвал найти путь к общеевропейской безопасности, как это ранее предлагала российская сторона. По его мнению, нужна совместная договоренность для обеспечения мира.

21 января президент США оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины. По его мнению, Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки.

В январе Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождали почти все члены его администрации. Форум проходил на фоне претензий США на Гренландию. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в США сочли бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза.