Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Стало известно о риске начала нового конфликта из-за Украины

Генерал из Германии предупредил о риске нового конфликта из-за Украины
Efrem Lukatsky/AP

Генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят предупредил о риске начала нового конфликта из-за Украины. Трансляция велась в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch.

«Риск, что может возникнуть война из-за Украины, очень велик. В последнее время это риск постоянно возрастает», — считает офицер.

Куят призвал найти путь к общеевропейской безопасности, как это ранее предлагала российская сторона. По его мнению, нужна совместная договоренность для обеспечения мира.

21 января президент США оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины. По его мнению, Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки.

В январе Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождали почти все члены его администрации. Форум проходил на фоне претензий США на Гренландию. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в США сочли бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!