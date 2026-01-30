Размер шрифта
В Госдуме заявили, что «бацилла двойных стандартов» поразила ООН

Слуцкий: разделение по принципу исключительности — опасный прецедент для ООН
Petrov Sergey/Global Look Press

Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом, являются «крайне опасным прецедентом» для организации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, «бацилла двойных стандартов» поразила ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» является «крайне опасным прецедентом» для организации. Депутат выразил надежду, что в руководстве ООН это понимают.

«Устав ООН — не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение в том числе», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека ООН подрывают основы организации.

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Антониу Гутерриш рассказал, что, по мнению секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот вывод «диким».

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.
 
