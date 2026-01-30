Размер шрифта
Россиянин вынес в штанах 20 пачек сливочного масла из магазина

В Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах

В Коломне задержан мужчина, который вынес из магазина более 20 пачек сливочного масла, спрятав их в одежду, злоумышленник хотел перепродать украденное. Об этом сообщает Росгвардия Подмосковья.

Патруль обратил внимание на мужчину, чьи приметы совпали с ориентировкой по краже из сетевого супермаркета. Несколькими днями ранее злоумышленник спрятал в карманы куртки и брюк 21 пачку масла и ушел, не оплачивая товар.

Росгвардейцы задержали подозрительного прохожего, 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Нижегородской области мужчина украл из автомата игрушки. Он сломал дверцу автомата, достал игрушки и затем раздал их случайным людям на улице. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного.
 
