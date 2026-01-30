Размер шрифта
Куба обвинила США в навязывании «экстремальных условий жизни»

МИД: США навязывают Кубе экстремальные условия жизни топливной блокадой
Alexandre Meneghini/Reuters

Американские власти, продвигая инициативу по фактической блокаде поставок топлива на Кубу, пытаются навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни. Об этом в соцсети X заявил глава МИД карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

Он подчеркнул, что Гавана «самым решительным образом» осуждает новую эскалацию со стороны США против Кубы.

«Теперь они предлагают навязать полный блокадный режим в отношении поставок топлива в нашу страну», — написал министр.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. Он заявил, что действия кубинского правительства напрямую угрожают национальной безопасности и внешней политике США.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава Госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее в Совфеде заявили о возвращении США к политике холодной войны в отношении Кубы.
 
