В Сургуте восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец

В Сургуте ребенок попал в больницу после падения в колодец

В ХМАО восьмилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец по дороге домой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел вечером 29 января. По предварительной информации, ребенок не заметил незакрытый люк и упал в него. На место были вызваны экстренные службы.

Мальчика достали из колодца и передали бригаде скорой помощи, он госпитализирован, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Коми спасли ребенка, провалившегося в колодец с ледяной водой. 13-летний школьник гулял вместе с приятелем возле заброшенного здания и провалился в открытый колодец. Он провел в ледяной воде почти 40 минут в ожидании помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ребенка из колодца и доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с переохлаждением.

Ранее российская школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи.