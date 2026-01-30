В Санкт-Петербурге предотвратили покушение на военного

В Петербурге задержали мужчину, планировавшего покушение на российского военного

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, планировавшего покушение на российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

Отмечается, что мужчина является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации.

По данным ЦОС ФСБ, подозреваемый через мессенджер связался с вербовщиком и заявил ему о готовности совершить теракт в поддержку Украины. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, выяснил адрес проживания военнослужащего и приготовился к его ликвидации.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. У него изъяли пистолет Макарова с глушителем.

Следователи управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее подросток из Тверской области получил 7 лет колонии за подготовку теракта.