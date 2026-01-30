Стало известно, когда хитовый Чебурашка вернется к читателям

Официальная новеллизация фильма «Чебурашка 2» поступит в продажу 30 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

В книге читатели узнают о новых приключениях Чебурашки, который уже год живет у Гены. Малыш взрослеет, и это порождает разногласия: Чебурашка проявляет излишнюю самостоятельность и порой хулиганит, поэтому Гена старается его воспитывать.

«Их приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения», — подчеркивается в пресс-релизе.

Книгу написала Анна Маслова на основе сценария, созданного группой авторов под руководством Виталия Шляппо — сценариста фильма «Чебурашка 2». Стартовый тираж – 30 млн экземпляров.

Издатели уверены, что проект продолжит успешную серию изданий о Чебурашке. Они напомнили, что новеллизация первой части фильма достигла суммарного тиража более 320 млн экземпляров и вошла в ТОП‑5 самых востребованных детских книг Всероссийского книжного рейтинга.

«Для нас как для издательства важно бережно сохранять литературное наследие и авторский язык сказочника — добрый, человеческий, объединяющий. Именно этот язык вот уже много лет привлекает детей и взрослых к истории Чебурашки, в каком бы формате она ни предстала — книжном или экранном», — сказал директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков.

Фильм «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года. Его кассовые сборы превысили 5,7 млрд рублей.

