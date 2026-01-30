В США спрогнозировали «боль и унижение» для Европы

Если Европа не сможет «встать на ноги», это принесет ей «еще больше боли и унижений», и континент превратиться в «игрушку» России и США. Об этом написал профессор мировой политики в Университете Джона Хопкинса Хэл Брэндс в статье для издания Bloomberg.

По словам Брэдса, в последнее время Европа стала «символом слабости», и сейчас ЕС «испытывает давление» со стороны России, Китая и США. Профессор отметил, что Евросоюз оказался в таком положении «из-за собственных решений и неудач».

«Континент, который считал, что преодолел суровые внутренние геополитические реалии, слишком часто полагал, что снова сможет успешно пройти через них. К 2010-м годам Европа стала зависимой от России в плане энергетики, от Китая — в плане процветания и от Америки — в плане безопасности. Теперь пришло время расплатиться за все это», — написал Брэдс.

С точки зрения эксперта, выходом из ситуации для Европы являются три фактора: повышение обороноспособности и увеличение инвестиций в военную сферу, сотрудничество с разными странами (например, с Индией и государствами Меркосур) в области экономики, а также «сдерживание» США и диалог с американским президентом Дональдом Трампом.

Однако обозреватель подчеркнул, что перевооружение потребует «значительных затрат и непопулярных реформ», а Европа все еще «остается скорее идеей, чем реальностью», так как ее разделяют «расходящиеся экономические реалии и стратегические планы».

«Если Европа не сможет встать на ноги, континент, некогда состоящий из империй, превратится в игрушку Путина и Трампа. Такой исход принесет Европе лишь еще больше боли и унижения», — отметил Брэдс, подчеркнув, что такой сценарий «в конечном счете не пойдет на пользу Америке».

28 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что ЕС требуется срочно изменить подход к обеспечению своей безопасности и взять на себя большую ответственность за оборону. При этом Каллас исключила создание армии Евросоюза вне блока НАТО. Также 26 января генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Европа не сможет поддерживать Украину без США.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц 29 января заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии.

Ранее в Совфеде заявили об униженном положении Европы.