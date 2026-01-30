Трамп выдвинул требования к Ирану

Трамп: Иран должен отказаться от ядерного оружия и прекратить убийства протестующих

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с властями Ирана, передает C-Span.

Он рассказал, что у США «много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран». На вопрос о том, какое послание Трамп передал иранским властям, он ответил, что назвал два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Спустя две недели президент США заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.