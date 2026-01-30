Мерц отреагировал на приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого временно приостановятся удары по Киеву и другим украинским городам.

«Мы приветствуем усилия по достижению перемирия», — написал он.

Мерц подчеркнул, что «Украине необходим справедливый и прочный мир».

Канцлер сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось достигнутое соглашение о приостановке ударов.

До этого президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент Украина не получила от России никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали ерундой сообщения о запрете для ВС РФ бить по Киеву.