Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В США мужчина под видом агента ФБР пытался освободить Луиджи Манджоне

CBS: американец под видом агента ФБР пытался вызволить из тюрьмы Луиджи Манджоне
Pamela Smith/AP Photo

В США мужчина притворился агентом Федерального бюро расследований (ФБР) и попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне, обвиняемого в расправе над генеральным директором UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Уточняется, что мужчина по имени Марк Андерсон посетил федеральную тюрьму в Бруклине, где выдал себя за агента ФБР и заявил о наличии у него судебного постановления об освобождении заключенного. По словам собеседника издания, речь шла о 27-летнем Луиджи Манджоне.

После попытки освобождения преступник мужчина был задержан. В бруклинском следственном изоляторе мужчина предъявил водительское удостоверение штата Миннесота. Сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили у него вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.

4 декабря 2024 года Луиджи Манджоне несколько раз выстрелил в гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона. По информации полиции, у подозреваемого были «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке» и он использовал «призрачный пистолет», распечатанный на 3D-принтере.

Ранее в США пожилая женщина нашла в своей машине сбежавшего из тюрьмы заключенного.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!