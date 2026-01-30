Размер шрифта
Свиньи затерроризировали жителей российского города

Жители Ревды пожаловались на обилие бездомных свиней в городе
Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые жители города Ревда Свердловской области страдают от обилия бездомных свиней. Граждане жалуются, что эти животные отбирают у них пакеты и пугают детей, сообщает Ura.ru.

Как рассказала одна из местных жительниц, ее дочь обходит свиней стороной.

«Свиньи большие, непонятно, чего от них ожидать», — отметила она.

Другой житель заявил, что некоторые горожане жалеют этих животных, один мужчина даже забрал одного из них к себе домой.

По мнению местных общественников, администрация давно могла решить эту проблему, но специально не хочет.

«Им интересно, чтобы люди только свиньями занимались в городе, и больше ничем», — полагает местный общественник Сергей Калашников.

Как пишет Ura.ru, владельцем свиней является местный фермер Анатолий Лутков по прозвищу Ташкент. Он живет в полуразвалившемся доме, где отсутствует забор. Поэтому данные животные выбираются в город и разгуливают по его улицам. Всего в Ревде насчитали около 40 свиней Луткова.

До этого подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун рассказала, что в России не существует прямого запрета на содержание кур, свиней, коз или других сельскохозяйственных животных в квартирах, однако в случае нарушения прав соседей владельцам грозят штрафы до 15 тысяч рублей.

Ранее в РФ оценили идею выращивания человеческих зубов в челюсти свиньи.
 
