Стало известно, кто предложил Украине и России приостановить удары по энергетике

FT: США предложили Украине и России приостановить удары по энергетике в Абу-Даби
Александр Кряжев/РИА Новости

Американская делегация на переговорах в Абу-Даби, прошедших на прошлой неделе, выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах по объектам энергетики друг друга в качестве шага к деэскалации. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники и высокопоставленного украинского чиновника, участвовавшего в переговорах.

«Они (источники - ред.) заявили, что это была идея делегации Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент Украина не получила от России никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали ерундой сообщения о запрете для ВС РФ бить по Киеву.
 
