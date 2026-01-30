Председатель КНР признался, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине рассказал, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил политический обозреватель Financial Times Джордж Паркер в соцсети X.

По словам Паркера, Си Цзиньпин также упомянул, что следит еще за тремя клубами Англии — «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

По данным Sky News, Стармер вручил Си Цзиньпину мяч с матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». В ответ председатель КНР подарил гостю бронзовую статую лошади и несколько флейт.

Си Цзиньпин не первый из лидеров стран, кто признается в своей любви к футболу. Так, президент США Дональд Трамп тоже отмечал, что поддерживает «Манчестер Юнайтед», а французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что он болельщик футбольного клуба «Марсель».

