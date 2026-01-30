Соболенко лишили очка за стон во время матча на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко была оштрафована на очко за слишком громкий стон в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2026) против украинки Элины Свитолиной.

При счете 2:1 в первой партии судья на вышке Луиза Аземар Энгзелль признала в возгласе теннисистки «ненормальный звук», сочла это помехой для соперницы и приняла решение забрать очко.

«Вы крикнули: «У-айя!», вы не издали нормальный звук», — заявила арбитр.

По правилам, Элина Свитолина могла дать понять, что звук ей не мешал, и отменить решение судьи, но не стала этого делать.

Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:3. В решающем матче представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина — Джессика Пегула.

Спортсменка сыграет в четвертом финале Australian Open подряд.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах, Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

