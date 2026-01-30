Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В России хотят изменить правила выплаты маткапитала

Депутат Ветров: нужно повысить доступный в виде выплаты остаток маткапитала
Shutterstock

В России необходимо изменить правила предоставления мат капитала, повысив доступный гражданам в виде единовременной выплаты остаток. С таким предложением в Соцфонде обратился депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении автор инициативы отметил востребованность данной меры поддержки, добавив, что сегодня россияне могут снять остаток выплаты в виде разовой выплаты, которая, однако, не должна превышать 10 тыс. рублей. По мнению депутата, эту сумму следует пересмотреть и увеличить – например, до 50 тыс. рублей. Этих средств гражданам хватит на приобретение необходимых товаров – как для новорожденных малышей, так и для более старших детей, считает Ветров.

«Для семей, готовящихся к поступлению детей в детский сад или школу, такая единовременная выплата могла бы стать значительным подспорьем для семейного бюджета при сборах ребёнка», — подчеркнул депутат.

Напомним, с февраля в России проиндексируют ряд социальных выплат. В том числе повысится размер мат капитала, размер индексации составит 5,6%. Причем даже если ребенок родился раньше 1 февраля, а семья обратилась за мат капиталом уже после индексации, то она получит проиндексированную сумму.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!