В России хотят изменить правила выплаты маткапитала

В России необходимо изменить правила предоставления мат капитала, повысив доступный гражданам в виде единовременной выплаты остаток. С таким предложением в Соцфонде обратился депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении автор инициативы отметил востребованность данной меры поддержки, добавив, что сегодня россияне могут снять остаток выплаты в виде разовой выплаты, которая, однако, не должна превышать 10 тыс. рублей. По мнению депутата, эту сумму следует пересмотреть и увеличить – например, до 50 тыс. рублей. Этих средств гражданам хватит на приобретение необходимых товаров – как для новорожденных малышей, так и для более старших детей, считает Ветров.

«Для семей, готовящихся к поступлению детей в детский сад или школу, такая единовременная выплата могла бы стать значительным подспорьем для семейного бюджета при сборах ребёнка», — подчеркнул депутат.

Напомним, с февраля в России проиндексируют ряд социальных выплат. В том числе повысится размер мат капитала, размер индексации составит 5,6%. Причем даже если ребенок родился раньше 1 февраля, а семья обратилась за мат капиталом уже после индексации, то она получит проиндексированную сумму.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность.