Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В России оценили ситуацию с авиарейсами в Венесуэлу

Минтранс: возобновление рейсов авиакомпаний РФ в Венесуэлу не планируется
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпании в декабре 2025 года прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса. Об этом заявили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто для коммерческой авиации.

Как отметили в Минтрансе РФ, в настоящее время возобновление рейсов в Венесуэлу российскими авиакомпаниями не планируется.

Сейчас рейсы между РФ и Венесуэлой выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa. До декабря прошло года полеты из Москвы на венесуэльский остров Маргарита выполнялись российской Nordwind («Северный ветер»).

5 января Минэкономразвития РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости до нормализации обстановки в связи с политической обстановкой. 3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!