В России оценили ситуацию с авиарейсами в Венесуэлу

Минтранс: возобновление рейсов авиакомпаний РФ в Венесуэлу не планируется

Авиакомпании в декабре 2025 года прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса. Об этом заявили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто для коммерческой авиации.

Как отметили в Минтрансе РФ, в настоящее время возобновление рейсов в Венесуэлу российскими авиакомпаниями не планируется.

Сейчас рейсы между РФ и Венесуэлой выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa. До декабря прошло года полеты из Москвы на венесуэльский остров Маргарита выполнялись российской Nordwind («Северный ветер»).

5 января Минэкономразвития РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости до нормализации обстановки в связи с политической обстановкой. 3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США.