Названа наиболее вероятная причина пропажи семьи Усольцевых

Версия о несчастном случае в истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае является наиболее вероятной, поскольку в районе, где пропали люди, очень сложные условия, погода там меняется непредсказуемо. Об этом РИА Новости заявила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал. Прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно», — сказала она.

Утром 30 января пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» сообщила о возобновлении спасателями поисков семьи Усольцевых в районе Красноярска после перерыва.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее сообщалось, что спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.