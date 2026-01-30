Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о самом холодном дне с начала зимы

Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей 1 февраля, ударит мороз до -17℃. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до -18...-21℃ — самая холодная ночь зимы. В Подмосковье — до -16...-21℃, местами до -24℃», — сказал он.

По словам специалиста, 1 февраля, в самый холодный день зимы, из-за влияния циклона также должен возобновиться снег.

30 января, как заявил Тишковец, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, мороз до -13°С. Он отметил, что российскую столицу окутал скандинавский антициклон, благодаря чему снегопады прекратились, облака поредели, а морозы стали крепчать.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возвращении морозов в Москву в выходные. По его словам, 31 января температура ночью достигнет -20...-25°С, 1 февраля ночью ожидается -21...-26°С.

Ранее высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей.