В Москве ДТП парализовало движение транспорта

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ярославском шоссе (в районе дома 144) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего ДТП проезд в сторону области затруднено. В Дептрансе водителям рекомендовали ехать в объезд.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Кроме того, из-за продолжающегося снегопада грузовики заблокировали въезд в Москву и Московскую область по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Фуры по несколько часов буксуют на подъеме и полностью перекрывают движение в сторону Москвы. Водители вынуждены по четыре-пять часов стоять в двухкилометровой очереди. Пробка постоянно растет и составляет уже семь баллов.

Ранее Дептранс объявил о перекрытии дорог в центре Москвы.