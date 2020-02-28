Сахалинца осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам лишения свободы за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального управления СК.

Уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье «Заражение ВИЧ». По версии следствия, он, зная, что заражен вирусом иммунодефицита человека, не предупредил о этом 16-летнюю школьницу, с которой поддерживал интимных отношения.

В пресс-службе отметили, что суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.