Метеорологи констатировали приход ранней весны в Россию
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в центральной части России и в Приморском крае страны весна наступила на месяц раньше срока, передает РИА «Новости».
По его словам, в Москву в этом году метеорологическая весна придет «вместе с календарной». Специалист отметил, что она наступит с 27 марта.
«Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного», — рассказал Варакин.
Он добавил, что наступление весны также уже могут ощутить жители Приморья.
«Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры», — отметил Варакин.
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