Турецкий госканал выложил видео ударов по силам Сирии в Идлибе
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Турецкий государственный телеканал TRT Haber обнародовал кадры ударов армии Турции по сирийскому Идлибу.
По утверждению журналистов, на видео продемонстрирован обстрел техники и бойцов правительственных сил Сирии.
В ролике показаны события начиная с 10 февраля, когда ситуация в Идлибе резко обострилась.
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