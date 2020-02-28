Турецкий госканал выложил видео ударов по силам Сирии в Идлибе

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Omar Sanadiki/Reuters

Турецкий государственный телеканал TRT Haber обнародовал кадры ударов армии Турции по сирийскому Идлибу.

По утверждению журналистов, на видео продемонстрирован обстрел техники и бойцов правительственных сил Сирии.

В ролике показаны события начиная с 10 февраля, когда ситуация в Идлибе резко обострилась.

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