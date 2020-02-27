Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что открывшийся в Москве тематический парк развлечений «Остров мечты» сопоставим с Диснейлендом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Диснейленде был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо», - сказал представитель Кремля.

Официальное открытие «Острова мечты» состоится 29 февраля. В четверг 27 февраля президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили московский парк. Вместе с ними «российский Диснейленд» увидели воспитанники детских домов, а также дети из многодетных семей.

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