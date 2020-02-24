В иранском Куме за месяц погибли 50 человек от коронавируса
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В иранском городе Кум в течение месяца погибли 50 человек от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно официальным данным, в стране в результате заражения вирусом погибли 12 человек, еще 47 заболели.
По словам чиновника из Кума Ахмада Амириабади Фарахани, в настоящее время в городе более 250 человек находятся на карантине.
Он подчеркнул, что смерть 50 человек была зафиксирована 13 февраля. Но Иран официально заявил о случаях заражения COVID-19 лишь 19 февраля.
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