На канатной дороге на Украине остановился подъемник с людьми

На горе Захар Беркут во Львовской области остановился подъемник, на котором находятся 80 человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на ГСЧС.
В настоящее время людей снимают спасатели.
В марте текущего года в Челябинской области три десятка человек застряли на подъемнике горнолыжного курорта. Предварительно, инцидент произошел 15 марта на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Кресельный подъемник внезапно остановился, и на нем застряли 32 человека.
В июле сообщалось, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.
Требования предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.
Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.