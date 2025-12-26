Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

На канатной дороге на Украине остановился подъемник с людьми

На горе во Львовской области около 80 человек застряли на канатной дороге
Telegram-канал Политика Страны

На горе Захар Беркут во Львовской области остановился подъемник, на котором находятся 80 человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на ГСЧС.

В настоящее время людей снимают спасатели.

В марте текущего года в Челябинской области три десятка человек застряли на подъемнике горнолыжного курорта. Предварительно, инцидент произошел 15 марта на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Кресельный подъемник внезапно остановился, и на нем застряли 32 человека.

В июле сообщалось, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.

Требования предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509113_rnd_5",
    "video_id": "record::a90f15f5-6535-4bcb-88ee-1dd697b08931"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+