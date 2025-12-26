На канатной дороге на Украине остановился подъемник с людьми

На горе во Львовской области около 80 человек застряли на канатной дороге

На горе Захар Беркут во Львовской области остановился подъемник, на котором находятся 80 человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на ГСЧС.

В настоящее время людей снимают спасатели.

В марте текущего года в Челябинской области три десятка человек застряли на подъемнике горнолыжного курорта. Предварительно, инцидент произошел 15 марта на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Кресельный подъемник внезапно остановился, и на нем застряли 32 человека.

В июле сообщалось, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.

Требования предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.