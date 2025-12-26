Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

Следствие завершило расследование дел журналистов «Дождя» Ратниковой и Дзядко

СК завершил расследование дел журналистов «Дождя» Ратниковой и Дзядко
Тихон Дзядко
Илья Питалев/РИА Новости

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении журналистов телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Ратникова обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а Дзядко — в уклонении от обязанностей иностранного агента и публикации недостоверных сведений о ВС РФ.

Следствие установило, что в одном из мессенджеров они разместили материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию о деятельности иностранного агента.

По ходатайству следствия обвиняемые заочно объявлены в розыск, и им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовных дел переданы в суд для рассмотрения.

В начале октября Дзядко предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российских войск. В тот же день суд заочно арестовал журналиста на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции мужчины на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

Ранее на блогера Сюткина завели дело о фейках про российскую армию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27508831_rnd_2",
    "video_id": "record::f1bb3e65-2ee9-4738-a594-78a3b7dffd27"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+