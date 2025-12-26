Следствие завершило расследование дел журналистов «Дождя» Ратниковой и Дзядко

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении журналистов телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Ратникова обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а Дзядко — в уклонении от обязанностей иностранного агента и публикации недостоверных сведений о ВС РФ.

Следствие установило, что в одном из мессенджеров они разместили материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию о деятельности иностранного агента.

По ходатайству следствия обвиняемые заочно объявлены в розыск, и им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовных дел переданы в суд для рассмотрения.

В начале октября Дзядко предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российских войск. В тот же день суд заочно арестовал журналиста на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции мужчины на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

