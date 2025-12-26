Размер шрифта
Появились кадры стрельбы в супермаркете в Донецке

ТАСС: стрельба в магазине в Донецке попала на видео 
Появились кадры стрельбы в одном из продуктовых магазинов Донецка. Их публикует ТАСС.

На видео попало, как мужчина с автоматом идет по супермаркету и в какой-то момент открывает огонь. Испуганные покупатели прячутся за прилавками. В итоге напавшего обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

В ведомстве уточняли, что никто не пострадал. Все произошло в магазине в Петровском районе города.

26 ноября в Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщину. Инцидент произошел утром в магазине Fix Price на проспекте Труда. Около 10:00 мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание. В ответ 37-летний местный житель стал агрессивным, вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку. Сообщалось, что пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 18-летний юноша пострадал во время ночной стрельбы в пермском кафе.
 
