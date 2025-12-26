В России выпуск автомобилей в 2025 году может упасть на 25%

Мантуров: в 2025 году в РФ выпущено около 750 тыс. автомобилей

Объем производства автомобилей в России в 2025 году, по предварительным данным, составит около 750 тыс. единиц, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается производства, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января. Но предварительно это будет около 750 тыс. автомобилей», - сказал он.

По данным агентства «Автостат», за 2024 год на автосборочных предприятиях, расположенных в нашей стране, было собрано в общей сложности 1 млн 073,6 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 33% больше, чем в 2023 году (808,8 тыс. шт.).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

